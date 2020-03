Inbrekers te water in Lutjebroek

Woensdagochtend rond 03:15 uur zijn twee mannen aangehouden in Lutjebroek die met behulp van een boot verschillende tuinen in waren geslopen. De 24-jarige man zonder bekend adres en de 29-jarige man uit Grootebroek worden verdacht van inbraak in de schuren van drie verschillende woningen aan de Lelielaan.

Rond 03:00 uur kreeg de politie een melding over twee personen die gezien waren in de achtertuin van een woning. Meerdere eenheden gingen naar de locatie en zochten naar de verdachten. Eén van de agenten zag achter in de tuin een steiger aan het water. Daar lag een boot waar één van de verdachten in stond. De agent riep naar de man dat hij van de boot af moest komen. De verdachte probeerde nog de motor van de boot te starten, maar toen dit niet lukte gaf hij zich over.

Na inspectie van de boot bleek dat de tweede verdachte zich verschuilde in een hoekje van de kajuit. Beide mannen werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In de boot vond de politie inbrekerswerktuigen en verschillende goederen afkomstig uit de schuren van de drie woningen.