Vrouw (29) verdacht van beschieten diverse stadsbussen Eindhoven

De politie heeft woensdagmiddag een 29-jarige vrouw aangehouden die wordt verdacht van het beschieten van een aantal bussen in Eindhoven dinsdagavond. Dit meldt de politie woensdag.

Diverse ruiten bussen gesneuveld

'Gisterenavond kregen we diverse meldingen binnen waarbij de ruiten van verschillende bussen sneuvelden door een toen nog onbekende oorzaak. Ook werden er diverse bushokjes vernield', meldt de politie. Vandaag is er volop geïnvesteerd in opsporingsonderzoek door de politie met als doel de feiten en omstandigheden van dit incident boven water te krijgen.

Aanhouding

Dit onderzoek heeft snel geresulteerd in de aanhouding van een 29-jarige vrouw uit Eindhoven. Bij doorzoeking van haar auto werden er diverse luchtdrukwapens aangetroffen met bijbehorende munitie. In de woning werden er ook nog gasdrukpatronen gevonden. 'Wij hebben sterk het vermoeden dat deze wapens gebruikt zijn voor het beschieten van de bussen. Dit zal moeten blijken uit nader onderzoek van de wapens', aldus de politie.

Verhoor

Waarom deze verdachte er toe gekomen is om deze onverantwoordelijke daad te plegen is nog onduidelijk. Verhoor en nader onderzoek zal hierin meer duidelijkheid moeten geven.