Kameeltje geboren in DierenPark Amersfoort

Het veulen doet inmiddels de eerste voorzichtige stapjes achter moeder aan. “Het duurde even voor het jong op zijn pootjes stond, maar met hulp van de kamelengroep kwam het jong overeind en begon hij het verblijf te verkennen”, aldus Loki.

Een kameel is gemiddeld dertien maanden drachtig voor zij een jong werpt. “Leuk om te weten is dat wij ruim dertien maanden geleden een nieuwe mannetjeskameel mochten verwelkomen in ons park”, licht de dierverzorger toe. “Al snel was er een klik tussen hem en de vrouwtjes, zo blijkt nu.” Het jong is samen met de andere kamelen te bewonderen in de Stad der Oudheid van DierenPark Amersfoort.