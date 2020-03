Leerling zorgt voor dreigende situatie op school

Op een middelbare school aan de Parallelweg in Neede was donderdagmorgen een dreigende situatie geweest. Een 15-jarige leerling heeft met een steekvoorwerp bedreigingen geuit in de richting van leraren. De gealarmeerde politie heeft daarop de school ontruimt en is op zoek gegaan naar de betreffende jongen.

Omdat hij zich had bewapend werd de Dienst Speciale Interventies opgeroepen om de jongen aan te houden. De jongen had inmiddels de school verlaten. Om de jongen op te sporen werd ook een helikopter ingezet.

Een getuige had de jongen zien lopen in de omgeving van de school. Hij is even voor half 2 aangehouden door de plaatselijke politie. De ambulance werd uit voorzorg ter plaatse geroepen. Niemand is gewond geraakt.