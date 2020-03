Vrouw gewond na aanval eigen agressieve hond, agent schakelt dier uit

Afgelopen vrijdagavond heeft de politie geschoten op een agressieve hond aan het Willem-Alexanderplantsoen. De hond viel even voor 18.40 een 35-jarige vrouw uit Beverwijk aan. 'Zij liep verwondingen op aan arm en nek', zo meldt de politie zaterdag.

Omstanders schieten te hulp

De vrouw liep met de hond toen hij haar plotseling aanviel. Omstanders schoten haar te hulp en probeerden de hond van haar af te krijgen met behulp van een stok. De hond liet los en wilde één van de omstanders aanvallen, maar kon verjaagd worden. Daarna ging de hond weer terug naar het slachtoffer.

Waarschuwingsschot

Agenten kwamen aan bij het incident en zagen dat de hond zich nog steeds agressief gedroeg richting het slachtoffer. Zij gaf aan veel pijn te hebben en durfde niet te bewegen uit angst dat de hond weer zou aanvallen. De agent loste een waarschuwingsschot om de hond weg te jagen.

Gericht geschoten

'Toen de hond opnieuw in de richting het slachtoffer bewoog, besloot de agent gericht op de hond te schieten om hem uit te schakelen. Helaas is de hond daarbij overleden', aldus de politie. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld aan haar verwondingen. Het schietincident wordt door de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) onderzocht.