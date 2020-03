Man aangehouden na vernieling aan auto ex-vriendin

De politie heeft in zijn woning afgelopen nacht een 46-jarige man aangehouden voor vernieling omdat hij zondag aan het eind van de avond in Made voor de woning van zijn ex-vriendin opzettelijk tegen haar auto zou zijn gereden.

Het slachtoffer deed aangifte. Ze vertelde dat haar ex-vriend zondagavond voor haar deur stond. Hij bonkte op de deuren, belde op haar telefoon en klom op een plat dak. Ze deed niet open. Ze zag dat hij vervolgens de ruitenwissers van haar auto verboog. Hierna stapte hij in zijn bestelauto en reed hij met de achterzijde daarvan twee keer tegen de achterzijde van de auto van aangeefster die daardoor beschadigd werd. Ook een hekwerk waar de auto tegen geduwd werd, liep schade op. De verdachte zou ook hebben gehandeld in strijd met een contact- en locatieverbod dat de rechter hem opgelegd heeft. De politie heeft de verdachte vervolgens op zijn woonadres buiten Made aangehouden. Voor de deur stond zijn bestelauto die linksachter schade had.