Verdachte brandstichting politiebus aangehouden

De politie heeft in de loop van de ochtend van dinsdag 17 maart een 33-jarige man aangehouden op verdenking van het opzettelijk in brand steken van een politiebus op het Stationsplein in Amsterdam.

De man, die geen vaste woon- en of verblijfplaats heeft, sprak vanochtend op het Stationsplein agenten aan over de brandende politiebus van gisteren. Hij liet de agenten weten dat hij de brand had veroorzaakt omdat hij hulp nodig had. De man had zoveel ‘daderinformatie’ dat hij op grond hiervan is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De brand ontstond rond 18.00 uur op het Stationsplein op de oude taxistandplaats nabij het Centraal Station. Getracht is om de brand ter hoogte van het rechter voorwiel met een brandblusser te blussen.. Dit lukte niet, omdat ook het motorcompartiment in brand stond. De brandweer heeft de brand geblust.