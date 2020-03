Rode Kruis roept Nederlanders op de meest kwetsbaren te helpen in tijden van corona

Het Rode Kruis roept Nederlanders op de meest kwetsbare mensen op afstand (bellen, skypen, whatsapp) te helpen in tijden van het coronavirus. Er leven bij grote groepen mensen veel vragen en onzekerheid. Dat constateert het Rode Kruis. De Rode Kruis Hulplijn staat sinds de start maandagochtend roodgloeiend. De algemene adviezen en tips die het Rode Kruis telefonisch geeft over omgaan met stress in deze tijd heeft de hulporganisatie samengevat in een flyer. Deze zal zij overal in Nederland verspreiden, opnieuw via de eigen vrijwilligers en de mensen die zich aangemeld hebben bij het burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help. Dit netwerk is sinds de eerste oproep van afgelopen weekend enorm gegroeid: van ruim 40.000 mensen naar ruim 60.000 nu. Dat geeft goed aan dat mensen echt iets voor elkaar willen doen: Nederland helpt Nederland.

“We zien een enorme saamhorigheid in deze onzekere tijden. Mensen willen massaal een ander helpen. Hoewel iedereen natuurlijk op een veilige afstand van elkaar moet blijven, zijn er genoeg dingen die je wel kunt doen. Bel een ander of schrijf weer eens een brief. Als Rode Kruis zijn we bereikbaar voor mensen met onze telefonische hulplijn, maar iedereen kan klaar staan voor een ander en een luisterend oor bieden. Een van de tips die we geven is dat het heel normaal is om je verdrietig, gespannen, bang of boos te voelen tijdens een crisis. Met anderen hierover praten helpt,” zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. “Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. De huidige situatie roept ook bij hen veel vragen op.”

Bij de Rode Kruis Hulplijn zijn op de eerste twee dagen veel vragen binnengekomen. Mensen delen hun zorgen over hun gezondheid en stellen vragen. Ze zijn ongerust en verdrietig, of hebben hele praktische vragen over het thuis blijven. Ook worden er vragen gesteld over het doen van online boodschappen. Bij het overgrote deel van de vragen geeft het Rode Kruis de mensen advies of stelt hen gerust. Tot nu toe leiden enkele telefoontjes tot concrete hulpverlening. Zo hebben gisteren twee vrijwilligers van het Rode Kruis Leiden boodschappen gedaan voor mensen, die zelf niet de deur uit konden.

Telefonisch hulp aanbieden

Iedereen kan telefonisch hulp aanbieden. Soms is het luisteren naar de emoties van een ander genoeg. Verder kunnen mensen elkaar helpen door het doen van boodschappen of uitleggen hoe dat online werkt. Een andere vraag is of mensen voldoende medicijnen op voorraad hebben. Ook kunnen de tips en adviezen hoe om te gaan met stress worden gedeeld. Het Rode Kruis heeft deze tips in een flyer gebundeld. Soms is het luisteren naar de emoties van een ander genoeg. Hierin staat bijvoorbeeld om in deze huidige situatie te letten op een gezonde leefstijl. Zorg voor voldoende slaap, goede voeding, beweging en sociaal contact per e-mail of telefoon. Ook afleiding is belangrijk en het is aan te raden een dagelijkse routine aan te houden.

Hulpverleners Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft in het hele land getrainde hulpverleners paraat staan om hulpdiensten te ondersteunen. Mensen die anderen willen helpen in noodsituaties via het burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help, kunnen zich hier aanmelden. De Rode Kruis Hulplijn is op werkdagen te bereiken van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur via 070-4455 888.