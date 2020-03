Felle brand verwoest bijgebouw in tuin aan de Imkerhei in Best

Best Een felle brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag een bijgebouw in een achtertuin van een woning aan de Imkerhei in Best volledig verwoest. De brand werd rond 1.20 uur gemeld waarna de vlammen razendsnel om zich heen grepen.

Gasflessen in veiligheid gebracht Een in allerijl gealarmeerd tweede blusvoertuig kwam wel ter plaatse maar is niet meer ingezet. Het bijgebouw, vermoedelijk een overkapping, en de schutting raakte zwaar beschadigd door de brand. Verschillende buurtbewoners kwamen hun bed uit om het geheel te aanschouwen. Ook de politie kwam ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is bij ons niets bekend. Wel wist men nog twee gasflessen in veiligheid te brengen.