Mondkapjes gestolen bij zorginstelling in Putten

In Putten zijn in de nacht van woensdag op donderdag 150 mondkapjes gestolen bij zorginstelling Icare. Tegenover Omroep Gelderland zegt directeur Jan van Rooijen ‘Het is te bizar voor woorden’. Ook bij een naburig psychologenpraktijk PPP is men opzoek geweest naar mondkapjes.

Van Rooijen: 'De politie is net geweest en ik hoop dat de recherche ook nog langskomt, maar ik weet niet of dat lukt in deze tijd. De inbrekers zijn bij ons in één kamer naar binnen gedrongen, maar in het hele gezondheidscentrum zijn drie deuren geforceerd. Vooral bij zorginstelling Icare’

Naast de 150 mondkapjes zijn er ook 35 flessen desinfecterende alcohol gestolen. 'Het is te bizar voor voorden, maar misschien roepen we het ook wel over onszelf af. Gisteren zag ik nog iemand op televisie vertellen dat hij mondkapjes krijgt aangeboden voor 50 euro. Dieven weten dus dat ze met dozen vol mondkapjes, waar er misschien wel honderden inzitten, voor veel geld kunnen verkopen. Dan maak je toch klappen’, aldus Van Rooijen