Joep van het Hek in ziekenhuis opgenomen met corona

Cabaretier Youp van 't Hek (66) is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is besmet met het coronavirus, zo meldt zijn management. De artsen hebben de situatie vooralsnog onder controle.

Van 't Hek is extra vatbaar voor het virus omdat hij in een risicogroep valt. In 2015 onderging de cabaretier een zware hartoperatie. Op 4 november vorig jaar kreeg hij opnieuw te maken met een medische tegenslag. Het virus is voor Youp extra gevaarlijk omdat hij hartpatiënt is. Het management roept iedereen op de familie met rust te laten.