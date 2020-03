Automobilist (78) overlijdt bij verkeersongeval

Een automobilist is afgelopen donderdagmiddag overleden bij een eenzijdig verkeersongeval op de Turnhoutsebaan in Goirle. 'Zijn bijrijder werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie vrijdag.

Auto tegen boom

Rond 15.30 uur kwam er een melding binnen van een verkeersongeval. Een auto zou tegen een boom zijn gereden. Een traumaheli en ambulance werden met spoed opgeroepen, de traumaheli is uiteindelijk niet geland.

Overleden

'De 78-jarige bestuurder uit Tilburg is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De zwaargewonde passagier is overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is de automobilist onwel geworden', aldus de politie.