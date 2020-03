Stel in woning in Eindhoven overvallen door drietal

Vrijdagochtend hebben drie mannen in Eindhoven een gewapende overval gepleegd op een woning aan de Meyerbeerstraat. Dit meldt de politie vrijdag.

Bedreigd met vuurwapen

De drie mannen belden rond 10.40 uur aan bij de woning. Toen de bewoonster open deed bedreigden ze haar met een (nep)vuurwapen. De mannen doorzochten het huis en gingen er vervolgens met een nog onbekende buit vandoor.

Bewoners ongedeerd

De man en de vrouw die in de woning waren raakten niet gewond. In het huis wordt technisch onderzoek verricht en ook hebben de collega's een buurtonderzoek gedaan. De politie is nog op zoek naar mogelijke gemaakte en bruikbare camerabeelden.