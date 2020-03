Automobilist (30) omgekomen na verkeersongeval, lachgas in auto gevonden

Op afrit snelweg tegen boom

'Een auto met daarin twee inzittenden raakte donderdagavond rond 22.15 uur ter hoogte van de afrit Moerdijk door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand', aldus de politie. De bestuurder, een 29-jarige man uit Rotterdam, raakte zwaargewond en is ter plaatse door hulpverleners gereanimeerd. Helaas mocht dit niet meer baten.

Gewonde

Ook de andere inzittende, een 30-jarige man uit Rotterdam, raakte gewond. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege het sporenonderzoek naar de toedracht van het ongeval is de afrit Moerdijk enige tijd dicht geweest.

Lachgas

In de auto vond de politie lachgas. Lachgas bezitten of gebruiken is niet verboden, maar kan schadelijk zijn voor je hersenen of bijvoorbeeld je longen. Je kunt een tijdelijk tekort aan zuurstof krijgen en daarvan misselijk of duizelig worden, hoofdpijn krijgen of bewusteloos raken. Lachgas gebruiken in het verkeer is gevaarlijk. Zelfs tot uren na het eigenlijke gebruik kan het je gedrag en rijvaardigheid beïnvloeden. Het is strafbaar om anderen in het verkeer in gevaar te brengen. Ook rijden onder invloed is strafbaar.