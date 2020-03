Verdachte onder invloed aangehouden na eenzijdige aanrijding

Rond 01.45 uur krijgen de agenten het verzoek van de meldkamer om naar de Wandelboslaan te gaan, omdat de bestuurder van het betrokken voertuig weg zou lopen.

De 28-jarige Tilburger geeft in eerste instantie een verkeerde naam door. Uiteindelijk geeft hij zijn echte naam op, die ook overeen kwam met zijn legitimatiebewijs. De agenten hebben het vermoeden dat de man mogelijk onder invloed van alcohol en/of drugs zou zijn en onderwerpen hem aan een ademanalysetest. Deze test geeft inderdaad aan dat de man teveel gedronken had.

Hevig verzet

Een tweede eenheid komt ter plaatse om de verdachte mee te nemen naar het bureau. De man verzet zich echter bij het instappen in de politiewagen. Ook hoest hij expres in het gezicht van de agent. De verdachte blijft zich verzetten en wild om zich heen schoppen. Ook hoest hij wederom in het gezicht van een andere collega. De man scheldt de agenten ook diverse malen uit. Voor de veiligheid van de agenten komt er een speciale transportbus om de verdachte te vervoeren. Hij blijft zich hevig verzetten, maar het lukt uiteindelijk om de man over te brengen naar het politiecellencomplex. Hij zit momenteel vast voor verhoor.