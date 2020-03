Vrouw springt van balkon uit brandende woning

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 43-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor brandstichting.

De man had een flatwoning aan de Klokkenlaan in brand gestoken. Een 65-jarige vrouw is gewond geraakt toen zij de woning ontvluchtte. Dit deed zij volgens de politie door van de tweede verdieping van het balkon te springen.

De vrouw is buiten levensgevaar naar een ziekenhuis gebracht. De man zal gehoord worden.