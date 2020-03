Inwoner van Goes twee keer aangehouden

Een 26-jarige man uit Goes is zaterdagavond/nacht twee keer aangehouden: één keer voor rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en één keer voor beledigen van ambtenaren in functie. Dat laatste gebeurde toen de politiemensen hem naar huis wilden sturen nadat ze proces-verbaal hadden opgemaakt voor het rijden onder invloed.

Agenten surveilleerden zaterdagavond rond 23.20 uur op de fiets in de Nieuwstraat, toen ze bijna werden aangereden door een man op een snorfiets. De verdachte, een 26-jarige man uit Goes, reed zonder licht, slingerende en reed over de stoep. Nadat hij de agenten bijna had aangereden, negeerde hij het stopteken dat ze hem gaven. De politiemensen wisten de man in de Rozemarijnstraat klem te rijden. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Omdat op het bureau de ademanalyse mislukte en omdat de agenten vermoedden dat er verdovende middelen in het spel waren, heeft een arts op het bureau voor nader onderzoek bloed bij de verdachte afgenomen.

Tweede aanhouding

Nadat hij een verklaring had afgelegd en de agenten proces-verbaal tegen hem hadden opgemaakt, wilden ze de man rond 01.00 uur weer in vrijheid stellen. Hij gedroeg zich echter recalcitrant, beledigde de agenten en schold ze uit. Dat gebeurde in het bureau, maar ook toen de man eenmaal buiten stond. Nadat hij meerdere agenten had uitgescholden en beledigd, is hij opnieuw aangehouden, voor beledigen van ambtenaren in functie. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht.