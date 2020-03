Man aangehouden na gevaarlijke achtervolging

De politie heeft in de vroege morgen van zondag 22 maart een 25-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een achtervolging. Deze begon op de Callandstraat in Den Haag en kwam ten einde op de Soetendaalsekade in Rotterdam. Hier is hij aangehouden. Onderweg zorgde de verdachte voor meerdere gevaarlijke situaties onder andere bij het personeel van de wegwerkzaamheden.

Rond 01.15 uur controleerden agenten de bestuurder tijdens hun surveillance op de Callandstraat in Den Haag. Na controle bleek dat de automobilist nog een celstraf van 33 dagen open had staan. Toen de agenten de man vroegen om uit het voertuig te stappen, startte hij de motor en reed met piepende banden weg in de richting van het Rijswijkseplein. De achtervolging werd door de politie direct ingezet. De verdachte reed via het Schenkviaduct naar de A12.

Gevaarlijke situatie

De afrit naar de A4 in de richting van Rotterdam was afgesloten maar dat weerhield de verdachte er niet van om te stoppen. Met hoge snelheid reed hij tussen de pionnen van de wegwerkzaamheden door. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie bij de medewerkers van de wegwerkzaamheden die aan het werk waren. Zij konden nog net op tijd wegspringen om niet aangereden te worden. Wonder boven wonder is hier niemand gewond geraakt. De betrokken medewerkers hebben aangifte gedaan.

Uiteindelijk is de verdachte bij de afrit A4 Crooswijk in Rotterdam van de snelweg afgegaan. Hier botste hij op twee geparkeerde auto’s op de Soetendaalsekade. Bij zijn aanhouding werd ook een grote hoeveeldheid harddrugs aangetroffen.

Poging doodslag

De man mag zijn openstaande celstraf van 33 dagen uitzitten. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd en wordt hij verdacht van poging doodslag, handelen in drugs, gevaarlijk rijgedrag, negeren van een stopteken, negeren van rood licht en het niet voldoen aan bevel of vordering. Zijn auto is in beslag genomen en recherche heeft de zaak op dit moment in onderzoek.