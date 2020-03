Buitenlandse reizigers gaven 17 miljard euro uit in Nederland in 2019

In 2019 besteedden buitenlandse toeristen en zakelijke reizigers ruim 17 miljard euro aan diensten en goederen tijdens verblijf in of bezoek aan Nederland, waarvan een derde tijdens zakelijke reizen. Omgekeerd gaven Nederlandse vakantiegangers, dagjesmensen en zakenreizigers in het buitenland circa 20 miljard euro uit aan diensten en goederen, waarvan 87 procent privébestedingen waren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over internationale handel.

De uitbraak van het coronavirus raakt grote delen van de Nederlandse economie, onder andere de reis- en toerismebranche. In de cijfers over 2019 zijn de effecten van de maatregelen tegen het coronavirus die verschillende landen hebben genomen (uiteraard) nog niet zichtbaar.

Reisverkeer en -bestedingen sterk gericht op Europa

Nederland verhandelt de meeste diensten met landen binnen Europa en dit is ook het geval voor het reisverkeer. Bijna 88 procent van de bestedingen door buitenlandse reizigers in Nederland is voor rekening van reizigers uit Europa. Zelf besteden Nederlanders meer dan drie kwart van de reisbestedingen op een Europese bestemming.



Verreweg de meeste bestedingen in 2019 in Nederland kwamen van reizigers uit Duitsland en ook in de top tien van nationaliteiten die het meest besteedden, staan voornamelijk Europeanen. Uitzonderingen zijn de Verenigde Staten (plaats vijf) en China (plaats negen). De uitgaven aan diensten en goederen door de toeristen en zakelijke reizigers uit de top tien landen waren in 2019 goed voor 14,4 miljard euro.



Ieder jaar nemen de bestedingen van buitenlanders in Nederland toe: sinds 2014 zijn de uitgaven van buitenlanders in Nederland gegroeid met meer dan 56 procent. De bestedingen van reizigers uit de top tien landen zijn gegroeid ten opzichte van 2018. Zo namen de uitgaven van zowel Amerikaanse als Britse reizigers in Nederland met bijna 14 procent toe in vergelijking met 2018.