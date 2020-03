Agent in gezicht gespuugd

De politie had een melding ontvangen van een vernieling van een voordeur elders in Breda waarbij een verdachte weggelopen zou zijn. De politie stelde een onderzoek in en vond de verdachte uit Breda (51) op de Dr. Struyckenstraat. Toen een agent hem aansprak spuugde de verdachte hem in het gezicht. De agent deed aangifte van geweld tegen politie. De verdachte verzette zich tegen zijn aanhouding en de agent moest pepperspray gebruiken om hem te kunnen aanhouden. Daarna konden agenten hem boeien en brachten ze de verdachte naar het politiebureau. Er werd geen aangifte gedaan van de vernieling.