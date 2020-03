Voertuig uitgebrand in Best

Dinsdagnacht werd de omgeving van de Lidwinastraat in Best opgeschrikt door een felle autobrand. Rond 0.45 uur werd de brandweer gealarmeerd welke de brand snel onder controle had.

Het voertuig was echter niet meer te redden. De rook die vrijkwam trok enkele flatwoningen in, de brandweer heeft met een overdruk ventilator enkele woningen geventileerd. De politie informeerde buurtbewoners middels een Burgernetbericht over de autobrand en al snel was duidelijk dat de brand zou zijn aangestoken. Verschillende buurtbewoners keken toe hoe het voertuig door de vlammen werd verwoest.