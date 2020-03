Schiphol terminal per 1 april geheel rookvrij

Schiphol heeft per 1 april 2020 een rookvrije terminal. 'Dat wil zeggen dat alle rookruimtes achter de securitycontrole nu ook gesloten worden. Voor de securitycontrole in de terminal waren al geen rookruimtes meer', zo laat Schiphol donderdag weten.

Uitspraak Hoge Raad rookruimtes horeca

Met het verwijderen van de rookruimtes in horecagelegenheden geeft Schiphol invulling aan de uitspraak van de Hoge Raad dat alle rookruimtes in Nederlandse horeca gesloten moeten worden.

Rookvrij

In september vorig jaar besloot de Hoge Raad dat rookruimtes in horecagelegenheden per direct dicht moeten. Schiphol had er voor kunnen kiezen om een aantal rookruimtes ‘openbaar’ te maken, lees: geen onderdeel meer te laten zijn van een horecagelegenheid. Echter, daar heeft de luchthaven niet voor gekozen en geeft duiding aan de ambitie om een rookvrije terminal te zijn.