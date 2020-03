Grote ravage na plofkraak op afstortkluis in Waalwijk

In de nacht van woensdag op donderdag is in Waalwijk een afstortkluis van een bank opgeblazen. 'Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen', zo meldt de politie donderdag.

Bank Taxandriaweg

Rond 02.50 uur kwamen er verschillende alarmen binnen van een bank aan de Taxandriaweg. Politie en brandweer spoedden zich naar de bank. Daar bleek een ontploffing te zijn geweest waarbij een afstortkluis was opgeblazen.

Pand gecheckt

Nadat de brandweer het pand had gecheckt op brand werd de omgeving afgezet in afwachting van explosieven specialisten. Zij hebben de plaats delict onderzocht maar verder geen explosieven meer gevonden. Of er iets is weggenomen wordt nog onderzocht.

Politieonderzoek

Er is een onderzoek gestart naar de daders. Er zal een buurtonderzoek gehouden worden en bekeken worden of mensen camerabeelden hebben van de mogelijke dader(s) in de omgeving van de bank. Ook roepen we getuigen op om zich te melden.