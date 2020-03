Ministerraad wijkt van Trêveszaal uit naar grotere Rolzaal vanwege 1,5-meter-regel

De wekelijkse ministerraad vergadert vrijdag in de Rolzaal in plaats van in de Trêveszaal. 'De Rolzaal is groter dan de Trêveszaal en biedt meer mogelijkheid tot het houden van onderlinge afstand tussen de bewindspersonen van minstens anderhalve meter, één van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dit meldt het ministerie van Algemene Zaken donderdag

Achter Ridderzaal

'De ministerraad blijft in de Rolzaal bijeenkomen zolang dat nodig is in het kader van de bestrijding van het coronavirus', aldus het ministerie. De Rolzaal bevindt zich achter de Ridderzaal en is onderdeel van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof in Den Haag. Deze Grafelijke Zalen zijn het officiële ontvangstcentrum van de regering en de Hoge Colleges van Staat.