Politie verspreidt foto van vader na vondst 4 doden woning Etten-Leur

Meerdere agenten stapte zaterdag aan het begin van de avond een woning binnen aan de Dasseburcht in Etten-Leur. In deze woning lagen vier overleden mensen. Deze vier mensen zijn de bewoners van de woning. 'Het gaat om een familie bestaande uit oma, moeder en twee jonge kinderen', zo meldt de politie zondag.

Foto

'Naar de vader van het gezin zijn wij nog op zoek in verband met mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Daarnaast maken we ons ook zorgen om zijn welzijn. Om deze reden publiceren we dan ook zijn foto om hem zo snel mogelijk te vinden', aldus de politie.

Onderzoek

Direct nadat de vier overleden mensen werden gevonden, startte de recherche een grootschalig onderzoek. De Forensische Opsporing betrad gisterenavond de woning voor uitgebreid sporen onderzoek. Daar zijn zij de hele avond en nacht mee bezig geweest en verwachten dat dit vandaag de gehele dag nog voort duurt. De tactische recherche heeft direct een buurtonderzoek gehouden bij de direct omwonenden. Er is een Team Grootschalig Onderzoek opgestart met ongeveer15 rechercheurs van verschillenden afdelingen.

Brandweer

Voor de agenten die als eerste ter plaatste kwamen was het niet duidelijk wat er in de woning gebeurd was. Voor hun eigen veiligheid hebben zij de brandweer laten komen om metingen te doen. In verschillende media is de inzet van de brandweer geïnterpreteerd als een losstaande melding stankoverlast in de woning, dat is dus geen correcte informatie.

Zorg collega’s

Heftige incidenten hebben ook een grote impact op politiemensen en andere hulpverleners. Om die reden is er gisterenavond voor de betrokken agenten het Team Collegiale Ondersteuning opgeroepen. Vanuit hun ervaring en kennis kunnen zij helpen met de verwerking van emoties na een schokkende gebeurtenis.

Getuigen

De politie wil graag weten wat er in de woning is gebeurd. Om die reden komt de politie graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over het gezin. Dit kan via 0900-8844.