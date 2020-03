Voedselbanken blij met gift van 1 miljoen euro van Postcode Loterij

“Het is ongelofelijk hoeveel steun we krijgen, en nu ook nog dit enorme bedrag!”, zegt Pien de Ruig, woordvoerder Voedselbanken Nederland, enigszins opgelucht. Naast de jaarlijkse bijdrage van 500.000,- euro die de organisatie al afgelopen week ontving van de Postcode Loterij, komt de loterij nu op een eerste verzoek daartoe over de brug met 500.000,- euro extra. “Wij voelen ons zeer gesteund in ons streven directe voedselhulp aan de armste mensen in ons land te bieden, en onder deze barre omstandigheden dit te kunnen blijven volhouden. Wij bedanken de deelnemers van de loterij waardoor dit mogelijk is. Het bijzondere aan deze schenkingen is dat wij het meteen krijgen bijgeschreven én mogen gebruiken daar waar wij zien dat het het hardst nodig is. Dat is geweldig.”, aldus De Ruig.

Calamiteitenfonds voor continuïteit voedselhulp De voedselbanken zien het aantal aanvragen om voedselhulp toenemen als gevolg van de coronacrisis. Met behulp van een actie voor het speciaal hiervoor opgerichte calamiteitenfonds zamelt Voedselbanken Nederland geld in om eten (bij) te kopen nu de toevoer stokt, om de extra distributiekosten te betalen (zoals van bezorging) en extra kosten vanwege de hygiënemaatregelen te kunnen dragen. Daarvoor is naar schatting 10 miljoen euro nodig. Uit dit fonds kunnen de voedselbanken snel financiële ondersteuning ontvangen zodat zij kunnen doorgaan met het uitdelen van voedselpakketten of, als sluiting onvermijdelijk is, andere maatregelen kunnen nemen om voedselhulp aan kwetsbare huishoudens te garanderen.

Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Postcode Loterij: “Dit is een tijd waarin we elkaar juist nodig hebben. Wij hoorden natuurlijk ook dat er weinig voedsel overblijft op dit moment voor de voedselbanken en dat er distributieproblemen zijn omdat oudere, gespecialiseerde vrijwilligers uitvallen. De noodkreet van Voedselbanken Nederland kwam dus niet onverwachts en we zijn trots dat wij in staat zijn om, bij uitzondering bovenop de recente vaste jaarlijkse schenking, aan dit verzoek direct tegemoet te komen. We weten dat we daarmee ook aan de wens van veel van onze deelnemers voldoen.”