Vader (33) omgebrachte gezin Etten-Leur bij Trivium aangehouden

Dinsdagmiddag heeft de politie de 33-jarige man uit Etten-Leur aangehouden die gezocht werd vanwege het aantreffen van vier overleden familieleden zaterdag in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Vader

'Hij is de vader van het gezin. Er wordt rekening mee gehouden dat de vier familieleden door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Het onderzoek naar de toedracht loopt echter nog', aldus de politie.

Zoekactie gestart

Zaterdagavond werden in een woning aan de Dasseburcht de vrouw, de moeder en de twee kinderen van de 33-jarige man dood aangetroffen. Agenten gingen ter plaatse omdat een familielid geen contact met de bewoners kreeg. De 33-jarige man was niet aanwezig in de woning. Er werd een zoekactie naar hem gestart omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van zijn gezin.

Naam en foto vrijgegeven

In overleg met de Officier van Justitie werden zondag de naam en foto van de 33-jarige man vrijgegeven. Ook werden oproepen geplaatst op de sociale media van de politie en in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Er kwamen diverse tips binnen.

Positie doorgegeven

Vanmiddag gaf een voorbijganger omstreeks 15.10 uur telefonisch aan de politie door dat hij de gezochte man zag lopen op een viaduct over de A58 bij het Trivium. Een tweede melder bleef zijn positie doorgeven waarna de verdachte kon worden aangehouden. Het rechercheteam zet het onderzoek naar de toedracht van de dood van de vier familieleden van de verdachte voort.