Flinke straffen voor ‘coronahoesters’

De politierechter in Den Haag heeft vandaag celstraffen tot drie maanden opgelegd aan drie zogeheten ‘coronahoesters’. De drie werden vorige week en afgelopen weekend bij verschillende gelegenheden door de politie aangehouden. Daarbij hoestten zij agenten en anderen in het gezicht waarbij ze ‘corona’ riepen.

Sinds hun aanhouding hebben de mannen in voorarrest gezeten. Politie en justitie nemen dergelijke bedreigingen van agenten, hulpverleners en anderen zwaar op. Of, zoals een van de officieren van justitie op zitting het formuleerde: ‘In deze tijd waarin we zo voorzichtig moeten zijn en op elkaar moeten letten, is dit gedrag van verdachte, in het bijzonder tegen hulpverleners, laag bij de grond en uiterst verwerpelijk’. Na hun veroordeling werden de mannen direct teruggebracht naar hun cel om hun straf verder uit te zitten.

Rijswijk

Een 34-jarige Rijswijker stal op zondag 22 maart cosmetica bij een drogisterij aan de Lange Poten in Den Haag. Een beveiliger sprak hem hierop aan waarna de man wegrende. Buiten werd hij echter alsnog door twee agenten aangehouden. Hij hoestte, spuugde daarbij in hun richting en riep: ‘Corona, corona, sigaret, medicatie in 3,2,1’. Mogelijk kampt de man met psychische problemen. Evengoed eiste de officier van justitie vier maanden cel tegen hem. De politierechter besloot hem drie maanden op te leggen.

Voorburg

Maandag 23 maart dachten twee broers van 19 en 22 jaar uit Letland hun slag te slaan bij een sportzaak in Voorburg. Een winkelmedewerkster betrapte hen bij de diefstal van een trainingsjack. Daarop hoestte de oudste haar in het gezicht en zei: ‘corona’. Inmiddels was de politie gealarmeerd en ter plekke. Ook een van de agenten werd door de oudste broer in het gezicht gehoest onder de mededeling ‘corona’. De officier eiste tegen hem vijf maanden cel en tegen zijn jongere broer één maand. De politierechter veroordeelde de oudste tot twee maanden cel en de jongste conform de eis tot één maand.

Delft

Delft, zondag 29 maart. Twee mannen reden al zwalkend op een snorfiets over straat en werden om die reden staande gehouden door de politie. De bestuurder gedroeg zich rustig. Maar zijn 34-jarige passagier liep eerst weg om vervolgens terug te komen, de agenten in het gezicht te hoesten en daarbij te zeggen: ‘Hier heb je corona’. Hij verzette zich ook tegen de aanhouding die erop volgde. De eis tegen hem was zeven weken cel. Het vonnis van de politierechter was conform de eis.

(Super)snelrecht

Verdachten die gericht spugen of hoesten en daarbij dreigen met corona richting personen met vitale functies worden aangehouden, voorgeleid en vervolgd via het (super)snelrecht. Dat betekent dat zij binnen drie dagen (supersnelrecht) of veertien dagen (snelrecht) voor de politierechter worden gebracht en tot die tijd sowieso in de cel blijven.