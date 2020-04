'Hema lijdt fors omzet verliers door coronacrisis'

De coronacrisis lijkt niet alleen kleine ondernemingen te bezwijken, ook winkelketen HEMA. De omzet van de winkelketen in kleding en huishoudelijke artikelen heeft te maken met een flinke keldering van de omzet.

Volgens het FD heeft Hema-topman Tjeerd Jegen vorige week een brief naar de verhuurders van de Hema-panden gestuurd. Hierin geef Hema aan de komende maanden niet meer dan de helft van de huur kan betalen. Het concern is per maand 13 miljoen euro kwijt aan het huren van winkelpanden.

Ook het personeel heeft een offer moeten brengen. Zo is besloten om de uitbetaling van de periodieke loonsverhoging op te schorten.