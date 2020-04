Geen inhoudelijke behandeling zaak Jos B. in mei

Uitgangspunt Rechtspraak

Het huidige uitgangspunt van de Rechtspraak is dat, in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, alleen urgente zaken worden behandeld en dat dan zoveel mogelijk zonder fysieke zittingen. In zaken waar wel zittingen plaatsvinden, wordt zoveel als mogelijk gevolg gegeven aan de diverse richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid, zoals het bewaren van een onderlinge afstand van 1,5 meter en het waar mogelijk alleen via een telefoon- of videoverbinding deel laten nemen van procespartijen aan de zitting. Deze maatregelen zijn in ieder geval tot en met 28 april 2020 van kracht.

De rechtbank Limburg verwacht dat ook na deze datum er diverse maatregelen blijven gelden die direct van invloed zijn op de manier waarop rechtszaken kunnen worden behandeld.

Vanuit dit perspectief, en ook naar aanleiding van de vragen die de rechtbank hierover van verschillende kanten kreeg, heeft de rechtbank opnieuw gekeken of de inhoudelijke behandeling begin mei door kan gaan.

Volwaardige behandeling

Vooropgesteld moet worden dat in deze zaak een volwaardige behandeling dient plaats te vinden. De rechtbank verstaat daaronder dat in ieder geval de beide officieren van justitie, de verdediging, de verdachte, de familie Verstappen, hun woordvoerder en advocaat, fysiek in de zittingzaal aanwezig kunnen zijn. Dat geldt ook voor nog op te roepen deskundigen die ter zitting moeten worden gehoord. Onder de huidige maatregelen gaat dat echter niet. Er zijn dan teveel personen in de zittingszaal aanwezig.

Geen inhoudelijke behandeling

Gegeven de verwachting dat de huidige maatregelen ook na 28 april 2020 in één of andere vorm worden voortgezet en het belang dat een ieder heeft bij het tijdig krijgen van duidelijkheid op dit punt, heeft de rechtbank besloten om de zaak in mei niet inhoudelijk te behandelen.

6 mei 2020 pro-formazitting

Op 6 mei 2020 om 10.00 uur zal wel een pro-formazitting plaats vinden, waarbij ook nog openstaande vragen over het deskundigenonderzoek aan de orde kunnen komen. Nadere berichtgeving, waarin ook aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheid om deze zitting bij te wonen of te volgen, volgt.

September/oktober 2020

Naar verwachting vindt inhoudelijke behandeling van de zaak Jos B. pas eind september/oktober 2020 plaats.