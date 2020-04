Rijksrecherche: "Voorlopige conclusie in onderzoek naar dood van naakte man"

Na een melding dat een bebloede man in de vroege ochtend van zondag 12 januari 2020 rond 3.30 uur naakt over de Zeeltstraat in Helmond liep, gingen agenten poolshoogte nemen. Ze troffen daar een naakte buurtbewoner aan, die een sterk verwarde indruk maakte en met spoed hulp nodig had. De man, die weerstand bood, werd in een politieauto naar het ziekenhuis gebracht. Na een poging tot reanimatie overleed hij daar.

Onderzoek

Om te achterhalen wat er precies is gebeurd en of iemand iets te verwijten valt, startte de Rijksrecherche een onderzoek. Dit is een standaard procedure. De agenten die bij het optreden aanwezig waren, werden verhoord als getuige. Dit gold ook voor enkele omstanders. Videobeelden van het incident, gemaakt met een bodycam van de politie, werden uitgebreid geanalyseerd. De officier van justitie: “Een dergelijke gebeurtenis heeft een enorme impact. Niet alleen op de naasten van de overleden man, maar ook op de betrokken politiemensen en omstanders. Het is daarom belangrijk dat er uitgebreid en onafhankelijk onderzoek plaatsvindt.”

Drugsgebruik

Sectie op het lichaam heeft geen zekerheid gegeven over de doodsoorzaak van de man, zo bleek al eerder. Tijdens het onderzoek aan zijn lichaam werden sporen gevonden van drugsgebruik. Of drugs ene rol hebben gespeeld bij zijn overlijden is onduidelijk: “Mogelijk geven de resultaten van een zogeheten toxicologisch onderzoek hier later duidelijkheid over”, zo vertelt de officier van justitie.

Voorlopige conclusie

De man werd in een politieauto naar het ziekenhuis is gebracht omdat een ambulance niet direct beschikbaar was. De officier van justitie heeft ook dat aspect van de zaak laten onderzoeken: “In een hectische situatie hebben de agenten hier wat het Openbaar Ministerie betreft een keuze gemaakt die in belang was van de man. Hij was immers duidelijk hulpbehoevend.” De voorlopige conclusie van het onderzoek is dat de politiefunctionarissen legitiem hebben gehandeld en niets te verwijten valt.

Nabestaanden en politie

Deze voorlopige conclusie is inmiddels gedeeld met de nabestaanden van de Helmonder en de betrokken agenten: “Een definitieve conclusie volgt nadat de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn. Het is hoe dan ook een trieste gebeurtenis waarbij een man van 33 is overleden. Een gebeurtenis die op veel mensen een diepe indruk heeft achtergelaten.”