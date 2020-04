De Koninklijke Nederlandse Munt verhuist naar Houten

Na ruim 450 jaar gevestigd te zijn geweest in Utrecht, heeft de Koninklijke Nederlandse Munt in maart 2020 haar intrek genomen in een prachtig nieuw gebouw te Houten. Het in Utrecht gevestigde muntgebouw heeft ruim 100 jaar gediend als munthuis, maar is vanwege toename van de orderportefeuille en de toegenomen beveiligingseisen niet meer geschikt om deze functie nóg 100 jaar te vervullen.

Het nieuwe ultramoderne en iconische gebouw werd op maat ontworpen voor de Koninklijke Nederlandse Munt, waarbij de architect zich voor de buitenzijde heeft laten inspireren door de beeltenis van de Koning op de Nederlandse euromunten, ontworpen door de bekende fotograaf Erwin Olaf.

De verhuizing van een munthuis is een uiterst unieke gebeurtenis omdat de beveiligingseisen de bouw en de verhuizing bijzonder complex maken. Nog geen jaar na de eerste paalslag op 15 mei 2019 is eind maart 2020 de verhuizing van het munthuis gerealiseerd. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om in Houten de nieuwste technieken op het gebied van beveiliging en duurzaamheid door te voeren. De nieuwe locatie wordt één van de veiligste plekken van Nederland, genaamd “The Dutch Vault” – de kluis van Nederland.

Vanuit het nieuwe Muntgebouw kan de Koninklijke Nederlandse Munt ruim 70 centrale banken vanuit de hele wereld op een nog betrouwbaardere en efficiëntere manier bedienen. Contant geld blijft in de nabije toekomst nog steeds het meest gebruikte betaalmiddel ter wereld en is bovendien erg belangrijk voor de stabiliteit van het betaalsysteem in landen met veel elektronische betalingen.