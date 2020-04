Aangehouden man voor gezinsdrama Etten-Leur vrijdag voor rechter-commissaris

Zaterdagavond 28 maart 2020 werden in een woning aan de Dasseburcht de vrouw(31), de moeder(64) en de twee kinderen(2 en 6) van de man dood aangetroffen. Agenten gingen ter plaatse omdat een familielid geen contact met de bewoners kreeg. De 33-jarige man was niet aanwezig in de woning. Er werd een zoekactie naar hem gestart. Met behulp van enkele getuigen kon de man dinsdag 31 maar 2020 aangehouden worden.

Onderzoek

Na de vondst van de lichamen is er naast een zoekactie naar de verdachte ook een groot onderzoek op de plaats van het delict gestart. Dat is ondertussen afgerond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de omstandigheden van het overlijden van de vier personen. Nadat de verdachte was aangehouden is hij ingesloten aan het bureau. Hij zal vrijdag 3 april 2020 voor de Rechter-Commissaris geleid worden. In het belang van het onderzoek zullen er verder geen mededelingen gedaan worden over de omstandigheden van dit misdrijf.