Twee leden Caloh Wagoh aangehouden na schietincident

Naar aanleiding van diverse meldingen dat er bij een ruzie gebruik werd gemaakt van vuurwapens gingen verschillende politieauto’s naar de Asserweg. Direct werd een onderzoek in de omgeving ingesteld en getuigen gehoord. Hierbij werd een huls aangetroffen.



Aan de hand van getuigenverklaringen zijn de inzittenden van een auto, die geparkeerd stond aan de Loderstraat, aangehouden. Dit zijn een 42-jarige Rotterdammer en een 25-jarige inwoner uit Delft. Beide verdachten waren niet in het bezit van een vuurwapen. In de auto zijn een tiental lessen met lachgas aangetroffen. Beide mannen, die lid bleken van Caloh Wagoh, zijn aangehouden, verhoord en heengezonden. Op een later moment moeten zij zich voor de rechter verantwoorden.