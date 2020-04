Frontale botsing op kruispunt Groeneweg in Schijndel

Donderdag vond er eind van de middag rond 17.45 uur op de kruising van de Groeneweg met de Harry Bolsiuslaan en de Dr. Ariënsstraat in Schijndel een verkeersongeval plaats. Twee auto’s botsten frontaal op elkaar nadat één van beide voertuigen wilde afslaan.

Ziekenhuis

De kruising was versperd en de politie regelde het verkeer. Eén bestuurder is voor controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Verder raakte er niemand gewond. Beide voertuigen zijn door bergingsinstanties afgevoerd waarna de weg weer werd vrijgegeven.