Traumahelikopter brengt coronapatiënt naar Groningen

Gezien de groei van het aantal patiënten dat met het coronavirus is besmet, is besloten om deze helikopter naast de bestaande MMT-dienst in te zetten om patiënten nog sneller in het juiste ziekenhuis te krijgen en daarmee ook het vervoer over de weg te ontlasten. De helikopter (type H145) is beschikbaar gesteld door de ANWB Medical Air Assistance (MAA) en is door het Radboudumc volledig ingericht voor het vervoer van intensive-carepatiënten. Het team vliegt in beschermende kleding om niet geïnfecteerd te raken. De bemanning van de helikopter bestaat uit een piloot, een gespecialiseerd MMT-verpleegkundige en een anesthesioloog-MMT-arts. Deze helikopter is groter dan de reguliere helikopter die door MMT’s in gebruik is en biedt meer ruimte om een patiënt te kunnen vervoeren en de juiste zorg te kunnen verlenen. Na elk transport wordt de helikopter volledig ontsmet. De afgelopen dagen zijn al vele tientallen coronapatiënten door deze helikopter vervoerd. De helikopter vliegt van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds en start vanaf vliegbasis Volkel.