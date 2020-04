Onderzoek naar gaslucht

De brandweer werd zondagmiddag gealarmeerd voor een gaslek bij een geparkeerde bestelbus op een parkeerterrein aan de Pierre Janssenstraat in Boxtel.

De brandweer sloot een groot deel van het parkeerterrein af en verhitte enkele metingen. Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) kwam ter plaatse. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk een gaslek was