Vuurwapen en hagelpatronen gevonden bij video-opname rapclip

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie vijf personen aangehouden die een rapclip wilden opnemen op de Larikslaan in Amsterdam. 'Op de parkeerplaats waar het vijftal zich ophield, zijn een vuurwapen en een gordel met hagelpatronen aangetroffen', zo meldt de politie maandag.

Opname rapvideo

Zaterdagavond zagen agenten rond 01.50 uur twee voertuigen geparkeerd staan op een afgelegen stuk van de Larikslaan. De vijf aanwezige personen verklaarden bezig te zijn met opnamen voor een rapvideo. De agenten controleerden de groep en doorzochten hun auto’s.

Vuurwapen en gordel met hagelpatronen

Daarbij troffen zij in de nabijheid van de voertuigen een vuurwapen en een gordel met hagelpatronen aan. Het vijftal, variërend in de leeftijd van 19 tot 23 jaar en afkomstig uit Amsterdam, Diemen en Terneuzen, is aangehouden. Naar hun exacte betrokkenheid bij het verboden wapenbezit wordt nader onderzoek gedaan.

Meld vuurwapenbezit

'Het onaangekondigd maken van opnames voor rapclips met vuurwapens kan tot, voor alle partijen, zeer ongunstige situaties leiden. Hoe meer vuurwapens van de straat zijn, hoe beter dat is voor ieders veiligheid. De hulp van getuigen is daarbij van groot belang. Wie informatie heeft dat een persoon in het bezit is van een (vuur)wapen, mag de politie altijd bellen via 0900-8844. Dat kan ook anoniem met 0800-7000. Wie daadwerkelijk iemand met een vuurwapen ziet, moet te allen tijde direct 112 bellen', aldus de politie.