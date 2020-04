Staatsloterij moet aankoopbedrag loten tussen 2000 en 2008 terugbetalen

Misleidende mededelingen

'Het hof vindt het aannemelijk dat de man de loten niet gekocht zou hebben als de Staatsloterij geen misleidende mededelingen zou hebben gedaan', aldus het gerechtshof.

Misleidende mededelingen

De Hoge Raad besliste in januari 2015 dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over winkansen. Volgens de Hoge Raad is het aannemelijk dat een groot deel van de consumenten geen loten zou hebben gekocht als de Staatsloterij wel juiste mededelingen had gedaan. De man speelde ook mee tijdens deze periode. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad begon hij een zaak tegen de Staatsloterij om het aankoopbedrag van zijn loten uit die periode terug te krijgen.

Causaal verband

Eerder gaf de rechtbank Limburg de man geen gelijk. Er was volgens de rechtbank geen sprake van een causaal verband tussen de misleidende mededelingen en het wel of niet kopen van loten. De man onderbouwde zijn vordering in hoger beroep onder andere met het argument dat als de Staatsloterij hem wel de juiste informatie had gegeven, hij geen loten had gekocht. Volgens het hof is dat aannemelijk.

Terugbetalen

Het hof vindt dat de Staatsloterij aansprakelijk is voor de kosten van de loten die als gevolg van de misleidende mededelingen werden gekocht. De Staatsloterij moet het aankoopbedrag van de loten en de proceskosten aan de man terugbetalen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 8.000 euro. De Staatsloterij heeft 3 maanden de tijd om cassatie in te stellen tegen dit besluit. De Hoge Raad beoordeelt dan of het hof het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.