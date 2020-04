Met Pasen eten we vaker een eitje

Met Pasen eten we graag een eitje extra, letterlijk. In een gewoon weekend worden gemiddeld 1,8 eieren per persoon gegeten, in het paasweekend gaat het om 2,9 eieren. Vrouwen eten het liefst een zachtgekookt eitje, mannen bij voorkeur een gebakken ei.