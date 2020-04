Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit in een Kamerbrief bekend gemaakt.

Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (EZK): “Het kabinet doet in deze uitzonderlijke en barre tijden wat nodig is. Bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie hebben we meteen gezegd dat deze regelingen niet stilstaan. De verlengde gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben een grotere, directe impact op groepen ondernemers. Daarom stellen we opnieuw miljardensteun beschikbaar. Ook maken we voor álle ondernemers financieringsmogelijkheden nog toegankelijker. En we roepen nogmaals bedrijven op om elkaar ook te helpen.”

Aanvulling TOGS-regeling vanaf 15 april: eenmalige gift direct getroffen ondernemers

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet, die zijn verlengd tot en met 28 april 2020, hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden.



Via de regeling TOGS kunnen deze specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie.



Het kabinet heeft vandaag besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.