Bouwketen in de brand in Assen

Rond middernacht brak in de nacht van woensdag op donderdag aan de Klenclestraat in Assen brand uit in een bouwkeet.

Middelbrand

De brandweer Assen-West werd opgeroepen om het vuur te blussen. Even later werd ook brandweer Smilde en Assen-Oost opgeroepen en werd er middelbrand gegeven.

Vierde keer

Dit is al de vierde keer dat er brand is op deze locatie. Het betreft een aantal bouwketen aan de Klenckestraat. Over de oorzaak is nog niets bekend maar brandstichting word niet uitgesloten.