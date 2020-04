Onderhandelaarsakkoord: loonsverhoging Voortgezet Onderwijs

De salarissen in het voortgezet onderwijs gaan met 2,75 procent omhoog, de eindejaarsuitkering met 0,6 procent en er komt een eenmalige uitkering in juni van 750 euro. 'Dat hebben bonden en werkgevers afgesproken in een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao', zo meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) donderdag.

Terugwerkende kracht

Als AOb-leden en de achterban van de andere bonden en de VO-raad instemmen met dit akkoord, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar in en loopt zij tot 1 januari 2021. Vanaf 1 maart 2020 ontvangen werknemers in het voortgezet onderwijs een loonsverhoging van 2,75 procent. Deze wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd in het salaris van mei. Ook krijgen ze in juni een eenmalige uitkering van 750 euro bruto, naar rato van de betrekkingsomvang. De eindejaarsuitkering gaat omhoog met 0,6 procent en komt daarmee op 8 procent van het jaarsalaris.

'Geen polonaise'

'In deze ingewikkelde tijd is het geen polonaise geworden', vertelt AOb-bestuurder Henrik de Moel over het onderhandelaarsakkoord. 'Wij hebben helaas geen afspraken over de werkdruk kunnen maken, terwijl die hard nodig zijn. Nog steeds zijn we boos en teleurgesteld dat er vorig najaar geen structureel geld is gekomen, waarmee we afspraken over de aanpak van de hoge werkdruk in deze sector hadden kunnen maken.'

'Loonruimte nu benutten'

Toch heeft de AOb ervoor gekozen afspraken te maken met de werkgeversorganisatie. 'We wilden de loonruimte die er nu is, benutten. Waren we uit de onderhandelingen gestapt, dan was er misschien geen loonsverhoging gekomen. Omdat het zulke onzekere tijden zijn, wilden we die loonsverhoging wel binnenslepen. Maar we hebben er gelijktijdig voor gekozen om de looptijd van de cao te beperken tot 1 januari 2021. Hopelijk kunnen we de hoge werkdruk in 2021 wel te lijf gaan met structurele oplossingen.'