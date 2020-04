Agenten slaan corona-dreiger in de boeien

Vrijdagmiddag heeft de politie in Eindhoven een zogenoemde ‘corona-dreiger’ aangehouden. 'De verdachte bedreigde de agenten met de dood en met besmetting van corona. Hij spuugde één van hen in het gezicht', zo meldt de politie.

Half op de weg geparkeerd

De 36-jarige Eindhovenaar zat vrijdagmiddag op de Bellinistraat in Eindhoven in zijn half op de weg geparkeerde auto. Agenten spraken hem aan en vroegen of alles in orde was. De man stapte op een gegeven ogenblik uit zijn auto en liep op de agenten af. Hij gaf aan besmet te zijn met corona en dreigde hen ook te besmetten.

Agent in gezicht gespuugd

Toen de agenten hem wilden aanhouden, werden ze uitgescholden en met de dood bedreigd. De verdachte verzette zich in alle toonaarden tegen de aanhouding en spuugde hierbij een collega in het gezicht. Het is uiteindelijk gelukt om de verdachte in de boeien te slaan. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Snelrecht

De betrokken agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging en poging tot zware mishandeling. De verdachte wordt op 14 april voor de rechter-commissaris geleid en op 21 april is er een snelrechtzitting gepland.

Zero-tolerance

De politie hanteert tegen de zogeheten ‘Corona-dreigers’; verdachten die dreigen anderen te besmetten met het Corona-virus door te spugen of te hoesten, een zero-tolerance beleid en doet te allen tijde aangifte van bedreiging dan wel mishandeling.