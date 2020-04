Brandweer bevrijdt kat uit de motorruimte van auto

In eerste instantie werd de hulp van de ANWB ingeschakeld, maar deze gaven aan niet te komen. Daarop is de brandweer opgeroepen om het dier te bevrijden, later is alsnog de ANWB ter plaatse gekomen om onderdelen van de auto los te maken zodat het dier kon worden bevrijd.

Nadat de nodige onderdelen van de auto waren verwijderd, kon de kat worden bevrijdt. De dierenambulance was inmiddels ook ter plaatse om het gewonde katje te onderzoeken.