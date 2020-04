Woning in Best meerdere keren beschoten terwijl bewoners thuis waren

In de nacht van zondag op maandag is in Best een woning aan de achterzijde meerdere keren beschoten. Dit meldt de politie maandag.

Golfbaan

'Het schietincident vond maandag in de vroege ochtend, rond 2.30 uur, plaats. Er werd meerdere keren op de achterzijde van de woning aan de Spechtlaan geschoten. De tuin van de woning grenst aan het terrein van een golfbaan. De bewoners waren thuis. Niemand raakte gewond', aldus de politie.

Onderzoek

De recherche startte een onderzoek. Op de locatie werd door forensisch rechercheurs naar sporen gezocht en agenten deden onderzoek in de buurt. Dit laatste in de hoop dat mensen in de directe omgeving iets gezien of gehoord hebben en/of bewakingscamera’s hebben waarvan de beelden bruikbaar zijn voor het onderzoek. De rechercheurs houden rekening met diverse scenario’s, waaronder ook dat mogelijk op de verkeerde woning is geschoten.