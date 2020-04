Politiehond Bumper wordt sociale media ster

Bumper heeft de benodigde examens gehaald, maar was volgens Stephan niet de beste van de klas. Volgens hem is Bumper te onrustig en dit kan leiden tot verwondingen aan een verdachte als bumper hem vast heeft. Dat is niet de bedoeling en wat er niet volledig uit te trainen.

Nu zal Bumper door het leven gaan als sociale media ster. ‘Hij blijft rustig tien minuten stilzitten zodat er foto’s gemaakt kunnen worden, omdat ie dat al van pup af aan gewend is. Dus hij is heel geschikt voor de job’, aldus Stephan.