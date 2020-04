Politie zoekt voor moord veroordeelde mannen

De politie is op zoek naar twee mannen die op donderdag 9 april 2020 door de rechtbank in Breda tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord zijn veroordeeld. Dit meldt de politie dinsdag.

Man in flat in Breda vermoord

Op 9 januari 2018 ontdekte de politie in Breda een doodgeschoten man in een flat aan de Roeselarestraat. De twee daders probeerden halsoverkop te vluchten omdat de politie voor de voordeur stond. Ze probeerden via het balkon op de derde etage te vluchten en vielen naar beneden.

Zwaargewond

Hun vlucht mislukte jammerlijk: ze raakten beiden zwaargewond. Eén van de vluchters was Anel Bijedic . Hij werd opgesloten maar werd in oktober 2019 voor deze zaak voorlopig vrijgelaten tot de zaak voor de rechter zou komen. De ander gevluchte man was Azzedine Azahaf. Hij werd opgesloten maar werd in oktober 2019 voor deze zaak voorlopig vrijgelaten tot de zaak voor de rechter zou komen. Hij werd toen voor enkele andere zaken nog opnieuw vastgezet maar kwam op 22 februari 2020 daadwerkelijk op vrije voeten.

Op donderdag 9 april jl. werden Azzeddine Azahaf en Anel Bijedic door de rechtbank in Breda tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor moord, waarbij ook direct de schorsing van de voorlopige hechtenis werd opgeheven. Het tweetal heeft zich echter (nog) niet gemeld, ze zijn spoorloos. De politie is op zoek naar hen.

Azzeddine Azahaf is geboren op 1 juni 1991 in Breda en nu 28 jaar oud. Hij is klein en slank. De foto is uit 2017, vermoedelijk heeft hij nu korter, minder opvallend haar. Hij loopt moeizaam door die val van de flat.

Anel Bijedic is geboren op 15 december 1990 in Trebinje, het ligt in Bosnië en Herzegovina, hij is nu dus 29 jaar oud. Hij heeft een gemiddelde lengte en een normaal postuur.

De politie wil dringend spreken met mensen die Azahaf of Bijedic de afgelopen tijd hebben gezien, of vermoeden van wie ze hulp krijgen bij het schuilen. Bel dan 0800-6070. Ziet u ze nu, benader ze niet zelf maar bel 112.