Voorraadoverschot bij boeren, Rode Kruis deelt voedselboxen uit

Het Rode Kruis gaat voedselboxen uitdelen aan mensen die hard worden getroffen door de coronacrisis. 'We hebben de handen ineengeslagen met boeren die met een voorraadoverschot zitten, omdat zij hun producten op dit moment niet kunnen exporteren of de afzet via de horeca is weggevallen', zo meldt het Rode Kruis donderdag.

Weggooien

'Hun verse producten moeten anders mogelijk weggegooid worden, maar gaan nu naar mensen die door de coronacrisis moeite hebben om rond te komen. Juist zij kunnen deze hulp nu goed gebruiken', aldus het Rode Kruis.

Eén centraal punt

De producten van de boeren worden naar één centraal punt in Nederland gebracht, waar voedselboxen worden samengesteld met de verschillende producten. Daarna worden de producten verder verspreid naar Pick-Up Points in heel Nederland. Het Rode Kruis bezorgt de voedselboxen vanaf deze punten naar mensen in de regio die de boxen nodig hebben. Met de inhoud van de pakketten kunnen 2 tot 3 warme maaltijden worden gemaakt voor twee personen.

Kwetsbaren

De voedselboxen zijn bedoeld voor mensen die extra kwetsbaar zijn tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan zijn kwijtgeraakt en niet in aanmerking komen voor andere hulp of de weg naar de hulp niet goed weten te vinden. Denk aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en gezinnen die vanwege verlies aan inkomen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Het Rode Kruis wil met deze voedselboxen een duurzame oplossing bieden voor mensen die tijdelijk tussen wal en schip vallen.

Voedselbank

Het Rode Kruis ondersteunt ook verschillende Voedselbanken in Nederland. Zo helpen vrijwilligers en burgerhulpverleners van het netwerk Rode Kruis Ready2Help de Voedselbank bij het afleveren van voedselpakketten bij mensen thuis. Normaal gesproken halen deze mensen de pakketten op. Door de coronamaatregelen is dat op dit moment niet op alle locaties mogelijk.

3FM Serious Request

Deze actie van het Rode Kruis kan je steunen door te doneren voor 3FM Serious Request: You Never Walk Alone. Voor 10 euro kunnen we al een pakket samenstellen en bezorgen. Ga voor meer informatie of om te doneren naar www.3fm.nl/seriousrequest.