Twee verdachten aangehouden na overval op lachgaskoerier

De politie heeft in de nacht van donderdag 16 april op vrijdag 17 april 2020 twee verdachten aangehouden die ervan worden verdacht een lachgaskoerier te hebben overvallen en te hebben mishandeld.

Rond 3.00 uur kwam de bezorger naar een woning aan de Bernard Shawsingel om een bestelling af te leveren. Toen de bezorger ter plaatse was, werd hij belaagd door twee overvallers. De overvallers mishandelden het slachtoffer flink en namen vervolgens een buit mee.

De politie stelde direct een onderzoek in en op basis van de beschikbare informatie, kon de identiteit van één van de verdachten worden herleid. Dat leidde tot een instap bij een woning aan de Agatha Christiesingel. In de woning bleken twee verdachten, 21 en 19 jaar oud, aanwezig die voldeden aan het signalement. Bovendien werd de vermoedelijk ontvreemde buit in de woning aangetroffen.